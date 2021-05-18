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النفط يرتفع مع استئناف أنشطة اقتصادية في أمريكا وأوروبا

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 06:49
النفط يرتفع مع استئناف أنشطة اقتصادية في أمريكا وأوروبا
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 69.65 دولار للبرميل
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واصلت أسعار النفط التقدم اليوم، إذ عوضت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا أثر المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا،

واصلت أسعار النفط التقدم اليوم، إذ عوضت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا أثر المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا، وفقا لـ"رويترز".

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وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 66.45 دولار للبرميل.
كان العقدان قد ربحا أكثر من واحد في المائة أمس الاثنين.

وقال شيوكي تشين كبير المحللين في سنوارد تريدينج "وراء المكاسب، هناك تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة".
وأضاف "هناك مخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة في آسيا، لكن حل ذلك مسألة وقت مع توزيع اللقاحات".

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Via SyndiGate.info


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