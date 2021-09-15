النفط يسجل ارتفاعاً اليوم وسط توقعات إيجابية للطلب

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً وسط بيانات كشفت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا توقعات بزيادة الطلب بعد التوسع في التطعيمات.

وأيضاً مزيج برنت ارتفع 49 سنتاً أي 0.7 في المائة إلى 74.09 دولار بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا ما يعادل 0.7 في المائة إلى 70.94 دولار للبرميل.



وتوقعت كالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن ينعش السوق ، وذلك وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتقليل القيود المفروضة لمواجهة الجائحة