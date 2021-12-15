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النفط يسجل انخفاضاً بفعل توقعات وكالة الطاقة

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:31
النفط يسجل انخفاضاً بفعل توقعات وكالة الطاقة
لم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 52 سنتا، توازي 0.7 في المائة، إلى 70.21 دولار للبرميل
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سجلت  أسعار النفط اليوم تراجعاً وسط  توقعات متزايدة بأن نمو المعروض سيفوق نمو الطلب العام المقبل، حتى على الرغم من أن انتشار السلالة أوميكرون لم يفض إلى قيود بنفس شدة التي فُرضت عند ظهور سلالات فيروس كورونا الأخرى.

سجلت  أسعار النفط اليوم تراجعاً وسط  توقعات متزايدة بأن نمو المعروض سيفوق نمو الطلب العام المقبل، حتى على الرغم من أن انتشار السلالة أوميكرون لم يفض إلى قيود بنفس شدة التي فُرضت عند ظهور سلالات فيروس كورونا الأخرى.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي  43 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد فقدت 69 سنتا أمس الثلاثاء.

النفط ينخفض

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 52 سنتا، توازي 0.7 في المائة، إلى 70.21 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت 56 سنتا في الجلسة السابقة.


ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.
 

كلمات دالة:أسعار النفطارتفاع سعر النفطانخفاض سعر النفط

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