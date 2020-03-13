النفط ينخفض نحو أدنى مستوى منذ 2008

تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأزمة المالية في عام 2008، على الرغم من أنها ارتفعت اثنين بالمئة اليوم الجمعة، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تبدد الطلب بفعل وباء فيروس كورونا وزيادة في الإنتاج من جانب منتجين كبار.

وارتفع خام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 33.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل ما يزيد عن سبعة بالمئة أمس الخميس. وفي الأسبوع، يتجه برنت للانخفاض بنحو 25 بالمئة وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر 2008، حين هبط نحو 26 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 2.5 بالمئة إلى 32.30 دولار للبرميل بعد أن هبط ما يزيد عن دولار في الجلسة السابقة. ويمضي خام غرب تكساس صوب الانخفاض بما يزيد عن 25 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أيضا أكبر تراجع منذ ذروة الأزمة المالية.

وبينما يؤثر الحظر على السفر وإلغاء مناسبات واضطرابات اقتصادية أخرى على طلب الخام، يخطط منتجون كبار للنفط لإضافة المزيد من البراميل إلى سوق متخمة بالإمدادات.

وقال جولدمان ساكس إن "الزيادة في الإنتاج منخفض التكلفة أكبر بكثير من المتوقع فيما يبدو أن انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا واسع على نحو متزايد"، ويتوقع البنك حاليا ما يقول إنه سيكون فائض قياسي مرتفع من النفط بمقدار ستة ملايين برميل يوميا بحلول أبريل.