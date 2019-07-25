النقد الدولي يصرف لمصر الشريحة الأخيرة من القرض

قال البنك المركزي المصري إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر.

وقال ديفيد ليبتون مدير الصندوق بالإنابة إن مصر أتمت بنجاح ترتيب الثلاث سنوات تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية وأن وضع الاقتصاد الكلي تحسن بشكل ملحوظ منذ 2016، مدعوماً بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة.

وأضاف أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي.