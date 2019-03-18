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"النقل الأميركية" تحقق في تصديق طائرات "بوينج 737 ماكس"

"النقل الأميركية" تحقق في تصديق طائرات "بوينج 737 ماكس"
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