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"بوينغ" تعتزم تغيير نظام منع السقوط في طائرات ماكس 737 خلال 10 أيام

"بوينغ" تعتزم تغيير نظام منع السقوط في طائرات ماكس 737 خلال 10 أيام
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