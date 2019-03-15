"بوينغ" تعتزم تغيير نظام منع السقوط في طائرات ماكس 737 خلال 10 أيام

ستعمد شركة بوينغ خلال عشرة أيام الى تغيير نظام منع السقوط (ام سي ايه إس) الذي يشتبه بانه تسبب بالحادث الذي تعرضت له طائرة 737 ماكس 8 التابعة لشركة "ليون اير" في اكتوبر الفائت، وفق ما أفاد مصدران قريبان من الملف فرانس برس.



واوضح المصدران أن هذا القرار لا يعني ان الطائرة الاثيوبية المنكوبة تحطمت للسبب نفسه، علما بأن صندوقيها الأسودين لا يزالان قيد التحليل من جانب السلطات الفرنسية، علماً ان ظروف الحادثين متشابهة.

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