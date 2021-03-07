الهند تعتزم جذب تيسلا لافتتاح مصنعها هناك

كشف تقرير حديث عن رغبة مسؤولين في الهند استقطاب تيسلا لافتتاح مصنع لها هناك.

وفق تصريخات وزير النقل الهندي Nitin Gadkari فإن دولته مستعدة لاستقبال مصنع تيسلا ومساعدتها على خفض تكاليف إنتاج سياراتها لتكون أقل من الصين. وبالمقابل فإن من شأن صنع السيارات الكهربائية محلياً في الهند أن تعزز جهود خفض الانبعاثات هناك، كما ستدعم زيادة الصادرات الصناعية.

من ناحية أخرى، يذكر أن سوق السيارات الكهربائية في الهند ضئيل للغاية مقارنة بالصين فقد بلغت نسبتها 0.2% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في الهند، مقارنة بنسبة بلغت 6.25% من مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، كما كانت 30% من سيارات تيسلا العالمية مصنوعة في الصين. ومن المرجح أن يكون مصنع تيسلا في الهند إضافة مفيدة في مجموعة مصانع الشركة.