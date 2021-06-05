الهند تعطي تويتر فرصة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة

أبلغت الهند Twitter بأن أمامها فرصة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة وإلا واجهت "عواقب غير متوقعة"، وفقا لنسخة من رسالة رسمية اطلعت عليها رويترز.

وتهدف القواعد الجديدة، التي جرى إعلانها في فبراير الماضي وبدأ سريانها في نهاية الشهر الماضي، إلى تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الشركات، مثل Facebook وWhatsApp وTwitter، المزيد من المسؤولية تجاه الطلبات القانونية.

وتطالب هذه القواعد شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بإنشاء آليات لمعالجة الشكاوى وتعيين مديرين تنفيذيين جدد للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة التكنولوجيا الهندية إلى Twitter في 26 و28 مايو الماضي بشأن القواعد الجديدة، لكن ردود الشركة "لا تتناول التوضيحات التي تطلبها الوزارة ولا تشير إلى الامتثال الكامل للقواعد"، حسبما ورد في رسالة بتاريخ اليوم من وزارة التكنولوجيا إلى جيم بيكر نائب المستشار العام بشركة Twitter.

وجاء في الرسالة، التي اطلعت رويترز على نسخة منها، أن Twitter لم تبلغ الوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال لديها وبأمور أخرى، وأن مسؤولَي التظلمات والاتصال ليسا موظفين كما هو منصوص عليه في القواعد.

وقالت الوزارة إن عدم الامتثال هذا سيؤدي إلى "عواقب غير متوقعة" تتضمن احتمال تحميل Twitter المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حاليا إلى حد كبير.

وأضافت "ومع ذلك، وكبادرة حسن نوايا، تم منح شركة Twitter بموجب هذه (الرسالة) إشعارا أخيرا للامتثال على الفور للقواعد".

ولم ترد وزارة التكنولوجيا على طلب للتعليق، كما أحجمت Twitter عن التعقيب.