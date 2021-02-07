الهند تقرر رفع الحظر المفروض على الإنترنت في كشمير

قالت السلطات في إقليم كشمير الخاضع للسيادة الهندية، إنها ستعيد خدمة الإنترنت في المنطقة، لتنهي ما وصفته جماعات حقوقية بواحدة من أطول عمليات حظر الإنترنت في العالم. وفرضت نيودلهي حظراً على الاتصالات في الخامس من أغسطس (آب) 2019 في كشمير بهدف تهدئة الاضطرابات، بعدما ألغت شبه الحكم الذاتي في المنطقة وأخضعتها لحكمها المباشر.



وأعيدت خدمة الإنترنت البطيئة من الجيل الثاني (2 جي) لمشتركي الهواتف الجوالة والخطوط الثابتة في مارس (آذار) 2020، لكن الوصول إلى شبكة «4 جي» عالية السرعة بقي محظوراً. وأصدرت السلطات لاحقاً أوامر تقييدية لسرعة خدمة بيانات الهاتف الجوال، فيما ينتهي الحظر أمس (السبت). وكتب روهيت كانسل الناطق باسم إقليم جامو وكشمير على «تويتر» مساء الجمعة: «تتم استعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف الجوال من الجيل الرابع (4 جي) في المنطقة بكاملها».



ويأتي هذا الإعلان عقب تحقيق دولي بشأن انقطاع الإنترنت في كل أنحاء العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يتظاهر مزارعون احتجاجاً على قانون الإصلاح الزراعي الجديد منذ أكثر من شهرين. في كشمير، شدد مسؤولون على الحاجة إلى قيود على الإنترنت لقمع الاحتجاجات ومنع المتمردين المسلحين الذين يتحدون الحكم الهندي منذ 1989 في نزاع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم من المدنيين، من شن هجمات على القوات الحكومية.