الهند توجه تهمة إلى جوجل حول ممارسات تجارية غير مشروعة

وجهت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند، تهمة إلى شركة «جوجل» العملاقة ، بأنها تقوم بممارسات تجارية غير نزيهة ،حيث ترى الهند أن شركة جوجل تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن تقرير الهيئة



وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريراً عقب تحقيقات استمرت عامين، وعند قيام

هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة «إيفرغراند» - التابعة لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، قد تدفع شركة جوجل غرامات ، أو يُطْلَب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.

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واتهمت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند «إيفرغراند» التابعة لشركة جوجل أنها تقوم بفرض عقود من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف الجوال، وذلك لتساعد منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك وخنق جو المنافسة. .

وبين التقرير أيضًا أن «إيفرغراند» التابعة لشركة جوجل كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأميركي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها، حيث غرمت شركة«إيفرغراند» التابعة لجوجل 500 مليون يورو في فرنسا في 13 يوليو الماضي، وذلك بعد فشل الشركة تنفيذ أمر بإبرام اتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام المحتوى الإخباري الخاص بهم على منصتها

وأيضًا من التهم التي وجهت إلى «إيفرغراند»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، بحسب هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية أن الشركة تجاهلت قراراً عام 2020 يتعلق بالتفاوض بحسن نية بشأن عرض مقتبسات من المقالات عبر خدمة الأخبار .

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وتعد الغرامة ثاني أكبر عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار يتم فرضها بحق شركة واحدة في فرنسا.

وفرنسا هي الدولة ليست الوحيدة في العالم التي تحاول . محاسبة عمالقة التكنولوجيا بشأن استخدام المحتوى الإخباري، ففي وقت سابق من العام الجاري طلبت أستراليا ف من الشركات الرقمية العملاقة، مثل «فيسبوك» و«إيفرغراند»، دفع مقابل للناشرين المحليين عند استخدام أخبارهم.

