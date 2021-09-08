9 من أغرب المصطلحات التي تم البحث عنها في جوجل

يعمل عملاق البحث جوجل على توفير المعلومة للمستخدم، حيث يجد المستخدم إجابة لكل سؤال يريده ، وأحيانا عند البحث عن معلومة معينة ، يظهر لك نتائج بحث عن أسئلة قام البعض بسؤال جوجل عنها وقد تثير فضولك نظراً لغرابتها، ويخطر ببالك تساؤل واحد: لماذا طرح البعض على جوجل هذه الأسئلة.

وهنا نذكر أغرب الكلمات التي تم البحث عنها في جوجل:

قطتي تريد قتلي

ظهر اهتمام بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة في الحيوانات، حيث أصبح البعض يتجهون لتربية القطط وغيرها، وعند تربية الحيوانات يحتاج الشخص معرفة بعض المعلومات لتساعده، لكن المثير في بعض المعلومات عند البحث عن أن القطة تخطط لقتل صاحبها.

“من أكل كل الموز ووضع النفايات بمدخل الممر؟”

عند ذكر مصطلح من أكل كل الموز ووضع النفايات بمدخل الممر، قد يصبح لدى الباحث الكثير من الفضول نظراً لغرابة المصطلح، لكن في الواقع وجد أن مصطلح من أكل كل الموز ووضع النفايات بمدخل الممر جاء من قصة كوميدية مصورة عن قرد، لذلك أصبح تداوله لم يعد غريباً.

“قتلت قطتي عن طريق الخطأ بالمجفف”

عندما يجد الباحث مصطلح قتلت قطتي عن طريق الخطأ بالمجفف، قد يضحك ويتخطى المصطلح وقد يثير فضوله ويريد معرفة القصة من وراء هذا المصطلح، حيث أن هناك عدد كثير من الأشخاص يبحثون عن مصطلح قتلت قطتي عن طريق الخطأ بالمجفف، والسبب وراء ذلك هو أن القطط تميل إلى النوم في المجففات دون أن يلاحظها أحد.

هل غسالة الصحون آمنة على الأطفال ؟

تهتم النساء هذه الفترة في شراء غسالة الصحون، والتي تخفف عليهن من أعباء العمل في المنزل، لكن الغريب أن يتم طرح سؤال كهذا، وفي حال كنت تشعر بالفضول لمعرفة الإجابة، فهي ليست آمنة.

“هل هناك تعويذة لأصبح حورية بحر؟”

من أغرب المصطلحات التي قد يجدها الباحث عن معلومة، حيث عندما يجد مصطلح هل هناك تعويذة لأصبح حورية بحر قد تثير فضوله، لكن في الواقع هناك العديد من الناس يبحثون عن طرق التحول لحورية البحر دون اكتمال القمر.

“هناك غزال في سيارتي”

إيجاد مصطلح بهذه الغرابة قد يثير الفضول جداً، لكن في الواقع بدلاً من البحث عن حل فعلي لإخراج الغزال من السيارة، تم البحث بشكل عام على امل ايجاد الحل.

“أنا مصاص دماء”

مصطلح مثير للفضول والقلق بنفس الوقت، حيث أن متوسط البحث عن مصطلح " أنا مصاص دماء" وصل إلى 750 شهريًا وفقًا لموقع ahrefs.com.

“لا تضع شعرًا مستعارًا للكلب”

تربية الكلاب في المنازل أصبحت عادة محببة لدى بعض الأشخاص، لذلك يسعون دائماً وبشكل مستمر الاعتناء بالكلاب وتوفير الراحة ، لذلك قد تجد مصطلح لاتضع شعراً مستعاراً للكلب غريب لكنه مفيد للبعض.

“في أي بلد تقع ألمانيا؟”

مصطلح في أي بلد تقع ألمانيا وجد على محرك البحث جوجل، وفي الواقع يبدو أن من بحث عنه كان نائماً.

