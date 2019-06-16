الهند: رسوماً انتقامية على 28 سلعة أميركية من اليوم

تفرض الهند رسوماً جمركية "انتقامية" على 28 سلعة أميركية اعتباراً من اليوم الأحد، بعد أن سحبت واشنطن بعض الامتيازات التجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين.

ووفقاً لإخطار صدر عن الحكومة في دلهي مساء السبت، فإن الرسوم الجمركية المتزايدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد. وستؤثر هذه الخطوة على المصدرين الأميركيين لسلع محددة مثل المكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه السلع أكثر كلفة في السوق الهندية.

وبمقتضى الإخطار الصادر عن وزارة المالية، سيجري فرض رسوم انتقامية على 28 سلعة منشؤها أو مصدرة من الولايات المتحدة الأميركية" مع الحفاظ على السعر الحالي لهذه السلع بالنسبة لجميع الدول الأخرى.

يذكر أن الهند والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، لكن الأميركيين يعتبرون الهند من الدول التي تفرض رسوماً تجارية مرتفعة على وارداتها، وهو ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على الدخول إلى السوق الهندية الضخمة.

وأعلنت الهند لأول مرة عن زيادة الرسوم الجمركية في يونيو 2018 ، رداً على قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على المنتجات الهندية مثل الصلب والألومنيوم، لكنها أجلت الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية أكثر من مرة، لكن المهلة الحالية انتهت اليوم الأحد.