الهند تلجأ إلى أوبك والمكسيك وأميركا لتعويض نقص إمدادات إيران

قالت مصادر ومسؤولو شركات: «إن شركات التكرير الهندية لجأت إلى زيادة حجم مشترياتها المقررة من النفط من دول أوبك والمكسيك والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في النفط الإيراني قد يطرأ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على طهران من الشهر المقبل».

وقال مسؤولون في الشركات الأربع المملوكة للدولة، والتي تشتري النفط الإيراني لـ«رويترز»: «إن شركاتهم واثقة من إمكانية تدبير براميل إضافية من دول منتجة أخرى».

ولم تضع شركات التكرير التابعة للدولة بعد طلبياتها لشراء النفط الإيراني لشهر مايو عندما تنقضي فترة سريان الإعفاء الحالي، في انتظار توضيحات من الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس لأعلى مستوى في 2019 متخطية 72 دولاراً للبرميل، بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد في الصين، وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأميركية، يشير إلى طلب قوي، في حين استمر شح الإمدادات العالمية.

ونما اقتصاد الصين بوتيرة مستقرة بلغت 6.4 % في الربع الأول من العام، مخالفاً التوقعات لمزيد من التباطؤ، في الوقت الذي قفز فيه الإنتاج الصناعي بقوة وأظهر طلب المستهلكين دلائل تحسن. وبحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتاً أو 0.47 بالمئة إلى 72.06 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.38 دولار للبرميل.

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