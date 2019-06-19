الولايات المتحدة تحذر الهند من نقل أي تكنولوجيا أمريكية إلى هواوي

حذرت الولايات المتحدة ، الهند من نقل أي تكنولوجيا أمريكية لشركة هواوي الصينية.

وكتبت الحكومة الأمريكية رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية أبلغتها فيها بأنها قد تواجه عقابا إذا تبين أنها تقوم بإمداد هواوي بأي معدات أو منتجات ذات أصول أمريكية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن تقارير محلية.

يذكر أن هواوي تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأمريكيين في إنتاج الكمبيوتر المحمول، حيث يعمل الكمبيوتر المحمول "ميتبوك إكس برو" بنظام التشغيل "ويندوز" المملوك لشركة "مايكروسوفت" ويستخدم رقائق من إنتاج "إنتل" الأمريكيتين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قررت فرض عقوبات على هواوي الصينية، بما في ذلك منع الشركات الأمريكية من التعامل معها بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية وهو ما يعني أن هواوي لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت".