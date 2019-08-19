اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع أميركا 15% رغم ضغوط ترامب

تراجعت صادرات اليابان إلى الخارج خلال شهر يوليو/تموز الماضي للشهر الثامن على التوالي في الوقت الذي ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال الشهر ذاته.

وجاء ارتفاع الفائض التجاري بين البلدين رغم الضغوط الهائلة التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اليابان لزيادة وارداتها من السلع الأميركية.

وحضّ ترامب في وقت سابق، رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووفق أرقام وزارة المالية اليابانية، بينت فائضاً تجارياً مع واشنطن بلغ 579.5 مليار ين (5.5 مليارات دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8.4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.

وتتجه اليابان لسد فجوة الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، عبر شراء المزيد من الأسلحة والمقاتلات الأميركية، وكذلك زيادة وارداتها من النفط الأميركي.

وبلغ العجز التجاري الأميركي مع اليابان نحو 68 مليار دولار في 2018 (من دون قطاع الخدمات)، وتسجل مبيعات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة معظم الفائض التجاري الياباني.

والعلاقة بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات "أكثر عدلا".



وخلال زيارة إلى اليابان في أيار/مايو قال ترامب إنه يتوقع الإعلان عن "بعض الأمور" بشأن المفاوضات التجارية في آب/اغسطس، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لاتفاقية.

ومن المتوقع أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.

ووفقا للأرقام ذاتها، سجلت اليابان عجزا تجاريا إجماليا قدره 249.6 مليار ين (2.35 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي.

وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين، للشهر الـ16 على التوالي 383.8 مليار ين، وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.

زيادة واردات النفط

في تطور أخر، قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها زادت 5.1 بالمئة في يوليو/ تموز بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 3.05 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.822 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

وأفادت البيانات بارتفاع واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 5.7 بالمئة في يوليو/ تموز إلى 10.367 مليون طن.

(الدولار= 106 ين تقريباً)