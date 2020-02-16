انستغرام يختبر خاصية جديدة لعرض "آخر المشاركات"

بدأ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم الوصول إلى أحدث الفيديوهات والصور التي بثها الأشخاص الذين يتابعهم حتى لو لم يتمكن من متابعة ذلك في وقت البث.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خيار "أخر المشاركات" ستظهر في صورة نافذة تلقائية فوق نافذة المشاركات الرئيسية وتنقل المستخدم إلى مساحة خاصة تعرض أحدث المحتويات التي بثها المستخدمون الذين يتابعهم.

في الوقت نفسه فإن هذا الخيار لا يشبه خيار "الأحدث" الذي يعكس الترتيب الزمني للمشاركات المعروضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يمتلك موقع إنستجرام. وسيتيح الخيار الجديد في حال إطلاقه مساعدة مستخدمي إنستجرام الذين يريدون التأكد من أنه لم تفتهم أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها.

وكانت جين مانشون وونج ، المدونة التكنولوجية والخبيرة في الهندسة العكسية ، هي التي اكتشفت وجود الشفرة التجريبية الخاصة بالخيار الجديد على موقع إنستجرام.

وقد تمكنت وونج من تصوير شاشة الموقع التجريبية وعليها شفرة الخاصية الجديدة على نسخة تطبيق إنستجرام التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد للأجهزة الذكية.