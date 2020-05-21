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اليابان: انخفاض صادرات أبريل بنسبة 21.9% بأكبر وتيرة منذ 2009

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 07:36
اليابان: انخفاض صادرات أبريل بنسبة 21.9% بأكبر وتيرة منذ 2009
تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8%.
أبرز العناوين
تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب العالمي على السيارات والمواد الصناعية والسلع الأخرى

انخفضت صادرات اليابان بنسبة 21.9% في أبريل على اساس سنوي، وبأكبر وتيرة منذ عام 2009.

حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب العالمي على السيارات والمواد الصناعية والسلع الأخرى. ما دفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم للدخول في أسوأ ركود اقتصادي منذ 2015.

وتراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8%، كما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 65.8%، بحسب وزارة المالية اليابانية.

هذا وسيعقد البنك المركزي اجتماعا طارئا يوم الجمعة لوضع خطة من شأنها أن تشجع المؤسسات المالية على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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Via SyndiGate.info


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