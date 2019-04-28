اليابان تستثمر 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.

وقال السفير الأميركي لدى اليابان وليام هاغرتي في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن الزعيمين بحثا أيضاً "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدماً".