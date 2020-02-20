الين نحو أدنى مستوى في 10 أشهر مع صعود الدولار

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر اليوم الخميس، مواصلا نزوله من الجلسة السابقة التي شهدت هبوط العملة عن مستوى فني رئيسي أمام الدولار الذي يزداد قوة.

وأثارت أنباء اقتصادية سيئة من اليابان حديثا عن أن البلاد دخلت في ركود بالفعل وتخلت صناديق يابانية عن أصول محلية لصالح الأسهم الأمريكية والذهب.

وألحق تحسن الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية الضرر بالين الذي ينتفع عادة عندما تمر الأسواق بصعوبات.

وواصل الين النزول إلى 111.84 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل نيسان 2017. واليوم خرق حاجزا فنيا رئيسيا عند 110.30 تقريبا بعد أن ظل محافظا عليه منذ مايو الماضي.

وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.079 دولار.

وارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام اليوان الصيني إلى 7.0215 وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6630 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى في 11 عاما.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ مايو 2017 وبات مرتفعا أكثر من 3.5 في المائة هذا العام.