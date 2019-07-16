اليورو يتراجع مع تماسك الدولار

انخفض اليورو اليوم في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قراءة بشأن الثقة في الاقتصاد الألماني لكن تحركات العملة ظلت محدودة بفعل احتمالات إقدام المزيد من البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية بدءا بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبلغت العملة الأوروبية الموحدة 1.1251 دولار في التعاملات المبكرة في لندن لتنخفض قليلا عن الجلسة السابقة. وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوليو تموز، لكن الدولار حقق مكاسب. وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة 0.1% إلى 97.035 ليبتعد قليلا عن أدنى مستوى لشهر يونيو 95.843.

ومن المقرر أن يصدر المسح الاقتصادي للمعنويات من زد.إي.دبليو في ألمانيا الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش في حين تصدر أرقام بيانات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم. وتراجع الجنيه الاسترليني عن 1.25 دولار مع تعرض العملة لضغوط بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد قبل صدور بيانات سوق العمل البريطانية لشهر يونيو المقررة في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الين 0.1% إلى 108.05 ين للدولار. وارتفعت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أسابيع عند 108.99 ين الأسبوع الماضي لكنها تراجعت بعد أن مهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لخفض في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري عبر تسليط الضوء على الضبابية التي تواجه أكبر اقتصاد عالمي.