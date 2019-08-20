اليورو يتراجع مقابل الدولارعند أقل مستوى في أسبوعين

حام اليورو حول أقل مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية التي حافظت على قوتها اليوم الثلاثاء بفضل ارتفاع طفيف للعوائد على سندات الخزانة الأمريكية بينما أبقت الضبابية السياسية في إيطاليا العملة الموحدة منخفضة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ويرجع الفضل في ذلك جزئيا لاحتمال تخلي ألمانيا عن مبدأ الميزانية المتوازنة من أجل تعزيز الانفاق، إلى جانب اتخاذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي.

واستقر مؤشر الدولار عند 98.385 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 98.40 في وقت سابق.

واستقر اليورو أيضا عند 1.1078 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1066 دولار جراء استمرار المخاوف بشأن التطورات السياسية في إيطاليا.

ودفع الدولار القوي اليوان الصيني للهبوط في المعاملات الخارجية ليلامس أقل مستوى في ستة أيام عند 7.0770 يوان مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وفي أحدث تعاملات سجل اليوان الصيني 7.0708 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2092 دولار وبنفس النسبة مقابل اليورو إلى 91.55 بنس في أحدث تعاملات.