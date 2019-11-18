اليورو يتنفس الصعداء مع تراجع الدولار بعد تفاؤل باتفاق أمريكي صيني

تمتع اليورو بفسحة صغيرة اليوم ، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 11 يوما مقابل الدولار الأمريكي على خلفية توقعات بأن واشنطن وبكين بإمكانهما التوقيع قريبا على اتفاق ينهي حربا تجارية دفعت النمو الاقتصادي العالمي للتباطؤ.

وبحسب (رويترز) تلقى التفاول الضعيف حيال إحراز تقدم دعما من تقرير يوم الأحد من وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا التي قالت إن الطرفين أجريا "محادثات بناءة" مطلع الأسبوع.

يعاني الاقتصاد الأوروبي شديد الاعتماد على التصدير من نزاع تجاري ممتد منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم. وأثرت حرب الرسوم الجمركية سلبا على قطاع التصنيع في العالم.

وفي أحدث التعاملات، كان اليورو مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1.1068 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وكان المؤشر الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منخفضا 0.1 بالمئة عند 97.90.

لكن اليوان الصيني ظل في المعاملات الخارجية دون مستوى السبعة يوانات للدولار، إمتراجعا في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 7.0142. واليوان هو أكثر العملات حساسية لخلاف التجارة.

في المقابل، كان تحرك الجنيه الإسترليني هو الأنشط، إذ زاد 0.3 بالمئة إلى 1.2945 دولار وإلى 85.41 بنس مقابل اليورو. وقفزت العملة البريطانية إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار في 17 يوما وذروتها مقابل العملة الموحدة في ستة أشهر.