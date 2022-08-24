اليورو يهبط لأقل مستوى له منذ عقدين

تراجع سعر اليورو إلى نحو 0.9990 دولار اليوم قبل أن يستعيد جزءا من خسائره، في ظل صعود الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام.

وقالت وكالة /د ب أ/ الألمانية أن المحلليين يتوقعون استمرار تراجع العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع محللو بنك الاستثمار الأمريكي تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.97 دولار وهو أقل مستوى له منذ بدأ التداول به في 2002 .

كما يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي نومورا إنترناشونال تراجع اليورو إلى 0.9795 دولار بنهاية سبتمبر المقبل وبعد ذلك يمكن للسوق توقع استمرار التراجع إلى 0.95 دولار أو أقل.