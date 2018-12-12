أميركا تتصدر العالم بإنتاج النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يتباطأ قليلا هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستختتم عام 2018 وهي أكبر منتج للنفط في العالم، عند مستوى قياسي قدره 10.88 ملايين برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هذا العام بمقدار 1.53 مليون برميل يوميا إلى 10.88 ملايين برميل يوميا، انخفاضا من توقعات سابقة بارتفاع قدره 1.55 مليون برميل يوميا. وأعلى مستوى للإنتاج السنوي الأميركي على الإطلاق عند 9.6 ملايين برميل يوميا حاليا، وهو مستوى سجله في عام 1970.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 12.06 مليون برميل يوميا في عام 2019، بارتفاع قدره 1.18 مليون برميل يوميا عن العام السابق. ويمثل هذا تعديلا صعوديا طفيفا عن التوقعات السابقة لنمو قدره 1.16 مليون برميل يوميا.

وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على إنتاج كميات قياسية من الخام هذا العام، لتتخطى روسيا والسعودية وتحتل المركز الأول عالميا.



وقالت ليندا كابوانو مديرة إدارة معلومات الطاقة: "ستختتم الولايات المتحدة 2018 وهي أكبر منتج للنفط الخام في العالم".

من جهة أخرى، تتوقع الإدارة أن يرتفع الطلب الأميركي على النفط في 2018 بمقدار 520 ألف برميل يوميا إلى 20.48 مليون برميل يوميا. كما تتوقع زيادة الطلب 330 ألف برميل يوميا في 2019 إلى 20.81 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات أن الولايات المتحدة صدرت الأسبوع الماضي كميات من النفط الخام والوقود أكبر مما استوردتها للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ارتفعت الصادرات في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي يزيد على 3.2 ملايين برميل يوميا.

واتفقت "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا الجمعة الماضية، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً من يناير/ كانون الثاني، وسيكون الخفض بواقع 800 ألف برميل يوميا من الدول أعضاء أوبك و400 ألف برميل من الدول غير الأعضاء في المنظمة.

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