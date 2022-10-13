انخفاض أسعار الذهب عند التسوية بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في أميركا.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 8.5 دولار للأونصة إلى 1677.50 دولار للأونصة.

بيانات اقتصادية

وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.4% بشكل يتجاوز التوقعات في سبتمبر أيلول، مقارنة بالتقديرات عند 0.2%.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.5%.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي غداً.

محضر الاحتياطي الفدرالي

هذا وأظهر محضر الاحتياطي الفدرالي أن مسؤولي المركزي الأميركي تفاجئوا بوتيرة التضخم متوقعين الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لحين تراجع الأسعار.

وذكر المحضر: العديد من المشاركين أشاروا إلى أنه -لا سيما في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين- سيكون من الضروري معايرة وتيرة المزيد من تشديد النقدي بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية.

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس الشهر الماضي مواصلاً سياسة التشديد النقدي في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في عقود.