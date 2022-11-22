انخفاض سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وذلك عقب أن قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن مصرف لبنان المركزي سيتبني سعر صرف 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من 1 فبراير 2023، في إطار عملية توحيد سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر الدولار في لبنان اليوم (السوق السوداء)

انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في مستهل التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39,200 ليرة للشراء، في حين سجل 39,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء عند الصرافين، ما بين 37,250 و 36,450 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

اوستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.