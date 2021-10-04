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انخفاض طفيف يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:16
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين  (الرابع من أكتوبر ) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.09 درهم إماراتي 
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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين  (الرابع من أكتوبر ) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين  (الرابع من أكتوبر ) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.09 درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 190.75 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  182.08 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  156.07 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  121.38 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو   104.04 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب 6,471 درهم إماراتي  
  • اسعار جنيه الذهب 1,457  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب  208,085 درهم إماراتي

 

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