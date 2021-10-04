انخفاض طفيف يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (الرابع من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (الرابع من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.09 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 190.75 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.08 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 156.07 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.38 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 104.04 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,471 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,457 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 208,085 درهم إماراتي
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