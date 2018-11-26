واردات النفط الصينية من إيران تنخفض بنسبة 64%

تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا ارتفعت 58 بالمئة عنها قبل عام في أكتوبر تشرين الأول لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.73 مليون برميل يوميا.

ونمت الواردات من السعودية 3.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.12 مليون برميل يوميا.

وانخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 بالمئة مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول 2017 إلى 247 ألفا و160 برميلا يوميا وفقا لما أظهرته الحسابات.

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