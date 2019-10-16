انستغرام يعتزم إضافة ميزة أمان جديدة

سيضيف التطبيق ميزة جديدة تسهل على الأشخاص التحكم في تطبيقات الطرف الثالث التي يمكنها الوصول إلى حساباتهم والمعلومات التي يتم مشاركتها معهم، حسبما أعلنت الشركة، وسيتم إطلاق الميزة “تدريجيا خلال الأشهر الستة المقبلة”.

مع هذا التغيير، يقدم إنستغرام عناصر تحكم تشبه فيسبوك للتطبيقات التي تطلب الوصول إلى حسابك.

في المرة الأولى التي تستخدم فيها أحد هذه التطبيقات، ستشاهد شاشة ترخيص تتيح لك معرفة معلومات التطبيق، تماما مثلما يحدث عند “تسجيل الدخول باستخدام Facebook” – فهو يوفر نظرة عامة مختصرة على ما يطلبه التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يسهل Instagram عرض عدد التطبيقات التي سبق أن سمحت بها وإزالتها من حسابك.

في قائمة الإعدادات الرئيسية للتطبيق، ستكون هناك قائمة “تطبيقات ومواقع” جديدة في قسم الأمان، حيث يمكنك معرفة وقت اتصال أحد التطبيقات وإزالته من حسابك.

يأتي تحديث إنستغرام وسط حملة أوسع على تطبيقات الجهات الخارجية على فيسبوك، ففي الشهر الماضي، كشفت الشبكة الاجتماعية أنها أزالت “عشرات الآلاف” من التطبيقات من نظامها الأساسي لخرق قواعدها، نتيجة لتحقيقاتها في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica.

طرحت خدمات الجهات الخارجية أيضا مشاكل في Instagram في الماضي، فقد نجح المتسللون في انتحال شخصية خدمات التحليل من أجل الاستيلاء على حسابات رفيعة المستوى، وتم القبض على أحد “شركاء التسويق المفضلين” للشركة وهو يقوم بالاستيلاء على بيانات ملايين المستخدمين من الموقع.