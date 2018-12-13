المزيد من أعمال

1 - 5 من 15

أكبر شركة نفط في روسيا تنسحب من قطاع الطاقة الإيراني

أكبر شركة نفط في روسيا تنسحب من قطاع الطاقة الإيراني
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 