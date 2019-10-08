اياتا: الإمارات تستحوذ على 128 مليار دولار من حصة الطيران والسياحة العالمية

قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الثلاثاء إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.

وقال محمد البكري نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في فعالية لاياتا إن القطاع يساهم حاليا بمقدار 47.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعادل 13 بالمئة من الناتج.

وأضاف أن من المرجح أن يدعم قطاع الطيران والسياحة الإماراتي 1.4 مليون فرصة عمل في العشرين عاما القادمة من 800 ألف وظيفة حاليا.

والإمارات مقر لشركتي طيران عالميتين كبيرتين هما طيران الإمارات والاتحاد للطيران.