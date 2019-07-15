ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حال رفع العقوبات عنها

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حال رفعت واشنطن العقوبات والضغوط الاقتصادية وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي.

من جانبه، رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست تصريحات روحاني، قائلا انها عرض مشابه لما سبق وطرحه على "جون كيري" و"باراك أوباما".

يأتي ذلك فيما أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.