  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حال رفع العقوبات عنها

ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حال رفع العقوبات عنها

منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 10:00
ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة
ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة
أبرز العناوين
أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن ايران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حال رفعت واشنطن العقوبات والضغوط الاقتصادية وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي.

من جانبه، رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست تصريحات روحاني، قائلا انها عرض مشابه لما سبق وطرحه على "جون كيري" و"باراك أوباما".

يأتي ذلك فيما أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

المزيد:
تجاوب إيراني يُعزّز تمديد اتفاق "أوبك+" خفض الإنتاج
إيران تبدي قلقها من تعاون السعودية وروسيا النفطي

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن