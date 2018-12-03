شاهد: باخرة توفر خدمات فقدان الوزن للسياح

باخرة توفر خدمات فقدان الوزن للسياح

تتميز الرحلات السياحية على السفن بسحرها الخاص، وخدماتها التي تتمثل في مأكولاتها المميزة وبرامجها الترفيهية المسائية، والاسترخاء لفترات طويلة على ظهر السفينة.

إلا أن شركة سياحية تدعى بلو وورلد فوياجز، تهدف إلى تغيير الشكل النمطي للرحلات السياحية على الباخرة، عندما تطلق أول سفينة، مخصصة لنشاطات حيوية جديدة، تساعد المسافرين على تجنب الكسل وزيادة الوزن.

وتضم السفينة الجديدة مجموعة متنوعة من الرياضات، ومساحة مخصصة للسبا، إضافة إلى أجهزة تحاكي مجموعة متنوعة من الرياضات، مثل الغولف، إضافة إلى قاعة لممارسة اليوغا، وصالة لممارسة رفع الأثقال.

إضافة إلى ما سبق، سيكون من الممكن للمسافرين ممارسة ركوب الدراجات، والتأمل، فضلاً عن تناول وجبات صحية مجهزة من قبل أخصائيي تغذية أكفاء.

وتهدف الشركة من تزويد سفنها بهذه المرافق الحيوية، إلى تشجيع السياح على ممارسة أنشطة تقلل من زيادة وزنهم، وتحثهم على ممارسة الرياضة والنشاطات المفيدة للصحة.

ومن المقرر أن تبني الشركة ثلاث سفن جديدة تتسع كل منها لـ 350 راكباً، ضمن خطة لإنشاء أسطول ضخم من السفن السياحية، وتبدأ أول رحلة تستمر لسبعة أيام، في بداية يونيو (حزيران) المقبل، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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