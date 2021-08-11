باقاني تطرح نسخة جديدة من سيارتها هوايرا 2021 بعدد من التحديثات المميزة

طرحت باقاني نسخة جديدة من سيارتها هوايرا BC Pacchetto Tempesta 2021 متميزة بعدد من التحديثات.

طورت باقاني نسخة Pacchetto Tempesta بشكل خاص، وستتميز “بمجموعة من الترقيات والحلول التي تهدف إلى إطلاق العنان لسيارة سباق حقيقة”.

وتشمل التغييرات الرئيسية تجهيزات أيروديناميكية تشمل مشتت أمامي جديد وجناح خلفي من ألياف الكربون وزعنفة مركزية ومدخل هواء مخصص. وفقاً لباقاني قإن التغييرات تزيد من الكفاءة الهوائية للسيارة وتحسن مظهرها أيضاً.

من ناحية الأداء، حصل محرك V12 سعة 6.0 لترات على أداء أعلى لينتج 816 حصان وعزم دوران 1,100 نيوتن متر. وهذا تحسن ملحوظ مقارنة بالسيارة الأساية التي تحمل محرك ينتج 754 حصان و1,000 نيوتن متر.