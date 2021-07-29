فورد ترفع توقعاتها لعام 2021 بعد تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثاني

رفعت شركة Ford Motor توقعات أرباحها لهذا العام بعد أن أعلنت عن ربح مفاجئ ، قائلة إنها تبيع المزيد من السيارات الأغلى ثمناً.

وجاءت إيراداتها مخالفة قليلاً للتوقعات بسبب النقص العالمي المستمر في رقائق أشباه الموصلات.

وبلغت ربحية السهم 13 سنتًا، مقابل توقعات توقعات بخسارة 3 سنتات، في حين بلغت عائدات السيارات 24.13 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 24.25 مليار دولار.

رفعت فورد توقعاتها للأرباح للعام بأكمله قبل الضرائب بنحو 3.5 مليار دولار، إلى ما بين 9 مليارات و 10 مليارات دولار.

وتوقعت الشركة أن يرتفع حجم المبيعات بحوالي 30% من النصف الأول إلى النصف الثاني من العام مع تحسن عوامل السوق.

وقالت شركة فورد الشهر الماضي إن أرباحها المعدلة قبل خصم الضرائب للربع الثاني ستفوق توقعاتها وستكون "أفضل بكثير من العام السابق"، بينما سيكون صافي الدخل "أقل بكثير" من نفس الفترة من العام الماضي.

وفي أبريل ، توقعت شركة فورد أن تتراوح أرباحها المعدلة قبل الضريبة للعام من 5.5 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار، بما في ذلك التأثير السلبي بنحو 2.5 مليار دولار من نقص أشباه الموصلات.