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باكستان تعرض على قطر 30 مشروعاً استثمارياً بـ10 مليارات دولار

باكستان تعرض على قطر 30 مشروعاً استثمارياً بـ10 مليارات دولار
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