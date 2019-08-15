  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بتكوين تهوي لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تداولات فنية ومخاوف السوق

بتكوين تهوي لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تداولات فنية ومخاوف السوق

منشور 15 آب / أغسطس 2019 - 09:12
هبطت أكبر العملات المشفرة 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن انخفضت 7.7% في اليوم السابق
هبطت أكبر العملات المشفرة 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن انخفضت 7.7% في اليوم السابق
أبرز العناوين
واصلت بتكوين خسائرها بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي في شهر أمس الأربعاء

واصلت بتكوين خسائرها بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي في شهر أمس الأربعاء، مع إشارة متعاملين إلى عوامل تتراوح من تداولات تتم بناء على عوامل فنية إلى مخاوف في الأسواق التقليدية تؤثر على تعاملات العملات المشفرة. 

وهبطت أكبر العملات المشفرة 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن انخفضت 7.7% في اليوم السابق، حين هبطت دون مستوى 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أول أغسطس آب مسجلة أكبر نزول منذ 16 يوليو تموز.

ونزلت بتكوين في أحدث تعاملات 1.7% إلى 9859 دولارا.

المزيد: 
العملات المشفرة ترتفع بشكل جماعي... و«بيتكوين» تقفز 158 % منذ بداية العام
بيتكوين ترتفع فوق الـ13 ألف دولار متجاهلة تحذيرات أميركية
الكويتيون يدخلون على خط العملة الجديدة "ليبرا" بدلا من بيتكوين

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن