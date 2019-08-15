بتكوين تهوي لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تداولات فنية ومخاوف السوق

واصلت بتكوين خسائرها بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي في شهر أمس الأربعاء، مع إشارة متعاملين إلى عوامل تتراوح من تداولات تتم بناء على عوامل فنية إلى مخاوف في الأسواق التقليدية تؤثر على تعاملات العملات المشفرة.

وهبطت أكبر العملات المشفرة 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن انخفضت 7.7% في اليوم السابق، حين هبطت دون مستوى 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أول أغسطس آب مسجلة أكبر نزول منذ 16 يوليو تموز.

ونزلت بتكوين في أحدث تعاملات 1.7% إلى 9859 دولارا.