العملات المشفرة ترتفع بشكل جماعي... و«بيتكوين» تقفز 158 % منذ بداية العام

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)؛ ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و504 دولارات، عند الساعة الثانية عشرة وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، أمس، وكالة أنباء بلومبيرج، أن سعر عملة لايتكوين المشفرة ارتفع كذلك بنسبة 1 في المائة إلى 89 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 76 في المائة عن مستوى 375 دولارا الذي وصلت إليه في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017. وارتفعت بنسبة 202 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري.

وبحسب "الألمانية"، تذبذبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 2.8 في المائة؛ حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و301 دولار وتسعة آلاف و564 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 52 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.

وفقدت بيتكوين 9.8 في المائة من قيمتها الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 158 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري.

واستقرت عملة الريبل الرقمية المشفرة عند مستوى 31 سنتا. في حين ارتفعت عملة إثريوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 208 دولارات.