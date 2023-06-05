برج بوغاتي ريزيدنس يوفر المزيد من ميزات الرفاهية - مصعد خاص للسيارات

كشف القائمون على برج بوغاتي ريزيدنس الذي أعلن عنه منذ مدة ويتميز بفخامته، عن أن أصحاب الشقق داخل البرجح سيتمكنون من اصطفاف سياراتهم داحل المنازل، وأضاف القائمون على البرج إن السكان يمكنهم اصطحاب سياراتهم إلى أي طابق يقطنون به.

مصعد خاص للسيارات في برج بوغاتي ريزيدنس

برج بوغاتي هو مشروع مشترك بين العلامة التجارية الشهيرة الخاصة بالسيارات وبن غاطي، وهو عبارة عن مبنى ضخم في وسط مدينة دبي الإماراتية ومكون من 42 طابقًًا وسيتم تسويقه للأثرياء حول العالم.

من المفترض ان يضم البرج 171 قصرًا و11 بنتهاوس تتميز جميعها بتصميمات داخلية فريدة وفاخرة، ويشمل المشروع طاطئ مستوحى من الريفييرا، ومسبحًا، وسبا جاكوزي، بالإضافة إلى مادي رياضي، ونادي خاص للأعضاء وخادم خاص.

ومن أكثر الميزات التي يقدمها البرج الفاخر هو مصعد السيارات الذي ينقلهم من المرآب إلا البنتهاوس، حيث يمكن السكان من إحضار السيارات إلى طوابقهم وركنها هناك.

وفي تصريح سابق قال ماتي ريماك الرئيس التنيفيذي لشركة بوغاتي، إنه يبدو إنه قدر لشركة بوغاتي وبن غاطي وأنهما من خلال هذه الشراكة سيتبعان كلمات ايتوري بوجاتي: "إذا كانت قابلة للمقارنة فهي ليست بوغاتي"

من جانبه قال السيد محم بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي إنه عندما تجلس داخل سيارة بوغاتي ستعلم على الفور إنها بالطبع سيارة غير عادية، فهي شيء لا يضاهى.

وأضاف بن غاطي، ومن خلال مشروعنا بوغاتي ريزيدنس حرصنا على ترجمة هذا الشعور إلى ملاذ حصري في قلب العاصمة.