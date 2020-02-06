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مع اقتراب الفالنتاين... مطعم في دبي يقدم تجربة فاخرة بـ 250 ألف درهم

منشور 06 شباط / فبراير 2020 - 10:07
ستحيط بالمائدة التي تزينها الشموع  300 وردة حمراء من Maison de Fleurs.
تبدأ الأمسية مع وصول الزوجين في سيارة بنتلي يقودها سائق، قبل أن يحظيا بوجبة من سبع مراحل في غرفة الطعام الخاصة الحصرية في Gaucho
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يقدم مطعم غاوتشو دبي تجربة فاخرة “دايموند داينينج” للأزواج بتكلفة تصل إلى 250 ألف درهم

يقدم مطعم غاوتشو دبي تجربة فاخرة “دايموند داينينج” للأزواج بتكلفة تصل إلى 250 ألف درهم.

تبدأ الأمسية مع وصول الزوجين في سيارة بنتلي يقودها سائق، قبل أن يحظيا بوجبة من سبع مراحل في غرفة الطعام الخاصة الحصرية في Gaucho.

وستحيط بالمائدة التي تزينها الشموع  300 وردة حمراء من Maison de Fleurs. وبمجرد الاسترخاء في مساحة تناول الطعام الأنيقة الخاصة، سيتم تزويد الضيوف بساعات رولكس ديتجست وسكاكين غاوتشو المحفور عليها اسم العلامة التجارية وبالطبع خاتم خطوبة 1.5 قيراط من Pave Diamond.

وستقدم Gaucho أيضًا قائمة طعام خاصة مكونة من أربع أطباق بسعر 500 درهم. وتتوفر خيارات الترفيه الحي في وقت متأخر من الليل في الطابق العلوي، بحسب موقع hotelnewsme.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المطعم https://www.gauchodubai.com/

 

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Via SyndiGate.info


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