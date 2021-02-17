"برنت" يتجاوز 64 دولارا لأول مرة منذ يناير 2020

ارتفعت أسعار خام برنت خلال تداولات اليوم متجاوزة 64 دولار لأول مرة خلال 13 شهرا (منذ يناير 2020).

وصعدت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.8 في المائة لتتداول عند 63.9 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.7 في المائة لتتداول عند 60.44 دولار للبرميل.