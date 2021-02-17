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"برنت" يتجاوز 64 دولارا لأول مرة منذ يناير 2020

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 04:38
"برنت" يتجاوز 64 دولارا لأول مرة منذ يناير 2020
صعدت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.8 في المائة لتتداول عند 63.9 دولار للبرميل
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار خام برنت خلال تداولات اليوم متجاوزة 64 دولار لأول مرة خلال 13 شهرا (منذ يناير 2020).

ارتفعت أسعار خام برنت خلال تداولات اليوم متجاوزة 64 دولار لأول مرة خلال 13 شهرا (منذ يناير 2020).

وصعدت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.8 في المائة لتتداول عند 63.9 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.7 في المائة لتتداول عند 60.44 دولار للبرميل.

أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا وخام برنت أعلى من 49 دولارًا والأمريكي فوق 46 دولارًا
أسعار النفط ترتفع بـ 1.2% في المقابل برنت يصل إلى 57 دولارا و"الأمريكي" 54.2 دولارا

Via SyndiGate.info


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