برنت يسجل مكاسب شهرية عند 6% رغم الخسائر الاسبوعية الطفيفة

سجل خام برنت مكاسب شهرية وصلت لنحو 6% على الرغم من تراجعه على أساس أسبوعي عند تسوية الأسبوع الماضي بـ 1.5%، وتكبد الخام الأميركي خسائر تزيد على 4% مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

هذا وتنهي أسعار النفط الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون الاسبوع القادم على تمديد اتفاق لخفض الانتاج إلى ما بعد مارس آذار.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25%، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الاسبوع منخفضة 1.5%. ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل نيسان مع صعوده حوالي 6%.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الاسبوع على انخفاض قدره 4.1% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3%، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو حزيران.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.