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برنت يهبط إلى 54 دولار للبرميل

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 09:20
انخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019
النفط منخفض أكثر من 20 في المائة عن الذرى المسجلة في يناير بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض
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تراجعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

تراجعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

والنفط منخفض أكثر من 20 في المائة عن الذرى المسجلة في يناير بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019 لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش بهبوط 15 سنتا.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.

وقال أفتار ساندو مدير تداول السلع الأولية لدى فيليبس فيوتشرز في سنغافورة "التوجه العام مازال للمراهنة على انخفاض الأسعار لكن هناك مغالاة في تراجع السوق".

وأضاف أن المتعاملين عمدوا إلى جني الأرباح من البيع على المكشوف بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني.

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Via SyndiGate.info


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