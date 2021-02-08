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بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح أسترازينيكا ضد سلالتها الجديدة

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 11:52
بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح أسترازينيكا ضد سلالتها الجديدة
"لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".
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قررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترا زينيكا في برنامج التطعيم

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إدوارد أرجار إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترا زينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار لوسائل إعلام محلية "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

جنوب أفريقيا تقرر تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينكا لا يوفر سوى حماية محدودة من سلالة كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا
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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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