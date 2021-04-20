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بريطانيا تبحث إمكانية استصدار عملات رقمية الوقت الحالي

منشور 20 نيسان / أبريل 2021 - 06:33
بريطانيا تبحث إمكانية استصدار عملات رقمية الوقت الحالي
بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا
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تبحث السلطات البريطانية حالياً إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية.

تبحث السلطات البريطانية حالياً إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية.

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وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في تصريحات الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية: «إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا».

وأعلن بنك إنجلترا في بيان منفصل له أن «هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل الاستخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية، إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلاً عنها».

ويذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنيه الإسترليني أم لا، ولكنها تبحث حالياً الدوافع وحالات تداول هذه العملات، بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.

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وتأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البتكوين الرقمية، حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة أكثر من 64 ألف دولار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبرى المدن الصينية.

كلمات دالة:اقتصاد بريطانياعملات رقمية في بريطانيا

Via SyndiGate.info


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