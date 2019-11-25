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بريطانيا تتعهد بعدم تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ديسمبر 2020

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:56
بريطانيا تتعهد بعدم تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ديسمبر 2020
وعد الحزب بخفض ضريبي بقيمة تتخطى 23 مليار جنيه استرليني بين 2020 و2024.
أبرز العناوين
جونسون: الاستثمارات ستتدفق بعد إتمام Brexit.

عهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعدم تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه سيعيد اتفاق الخروج إلى البرلمان مجدداً قبل عطلة عيد الميلاد. وخلال إطلاق البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين، قال جونسون إن الاستثمارات ستتدفق بعد إتمام Brexit.

كما قال حزب المحافظين في برنامجه الانتخابي إنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ديسمبر كانون الأول 2020.

بالإضافة إلى ذلك وعد الحزب بخفض ضريبي بقيمة تتخطى 23 مليار جنيه استرليني بين 2020 و2024.

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Via SyndiGate.info


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