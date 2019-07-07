هل الجنيه الإسترليني نحو الانهيار بعد البريكزت؟ وهل يؤثر على الإمارات؟

من المتوقع أن يتم تداول الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق إلى أن يتم الإعلان عن القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، لكن العملة ستنخفض في الأشهر المقبلة إذا فاز بوريس جونسون في الانتخابات ليصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره محللون وخبراء.

ويعتقد المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن الجنيه لن يشهد ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2019 وقد يتداول في حدود 1 إلى 4 في المائة.

وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية: “لا نتوقع حدوث أي طفرة كبيرة فيما يتعلق بالجنيه في الأشهر القليلة المقبلة، ونعتقد أن هذا النطاق سيكون بين 4.55 و 4.78 مقابل الدرهم خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وأضاف إن الجولة الخامسة والأخيرة القادمة من التصويت لمنصب رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة ستلعب دوراً رئيسياً في وضع خريطة الطريق للبلاد، والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والفجوة المتزايدة بين المدن والمناطق الريفية ستحدد مصير العملة البريطانية.

وقال “اعتبارا من الآن، فإن الجنيه سيتحرك جانبا إلى أن ينتهي التصويت ويتخذ قرار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ومع توقع أن يصبح جونسون رئيساً لوزراء المملكة المتحدة المقبل، حذر نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيري، من أن جونسون سوف يسقط الجنيه أكثر إذا فاز في مسابقة القيادة، بحسب خليج تايمز.

وكان جونسون قال إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بصفقة أو بلا صفقة. وألمح إلى أنه يمكن أن يحاول إعادة التفاوض حول صفقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي قبل المضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إذا لزم الأمر. وقال غرين: “إذا خرجنا عن الاتحاد الأوروبي، فإن فوز جونسون سيزيد بالتأكيد من تقلبات الجنيه الاسترليني”.

وقال براديب كومار، الرئيس التنفيذي للإمارات العربية للصرافة ويونيوني إن العملة البريطانية تعرضت لضغوط بيع الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من نشر بيانات خدمات IHS Markit Services، والتي أظهرت أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ناضل في يونيو.

وقال كومار “ما لم يكن هناك طريق واضح للمملكة المتحدة، فإن قيمة الجنيه قد تستمر في الضعف في جميع المجالات”.

وانخفض الجنيه البريطاني بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، حيث تم تداوله عند 4.60 مقابل الدرهم يوم السبت مقابل 4.67 في 1 يناير 2019. وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات مع مشاريع التجارة الثنائية التي قفزت من 17.5 مليار جنيه استرليني (18.47 مليار درهم) في عام 2017 إلى 25 مليار جنيه إسترليني (115 مليار درهم) بحلول عام 2020.

يمكن أن يؤثر ضعف الجنيه على تدفق السياح البريطانيين وكذلك الاستثمار في الإمارات. لكن على العكس من ذلك، فإن الاستثمار من الإمارات في المملكة المتحدة قد يشهد زيادة، بحسب خليج تايمز.

إن انخفاض الجنيه بالطبع خبر سيئ بالنسبة إلى المصطافين البريطانيين والمسافرين في الخارج – حيث تزداد تكلفة الرحلات إلى أوروبا والولايات المتحدة. وحتى الوجهات مثل دبي والصين تصبح أغلى ثمناً لأن عملاتها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وقال كومار إن المغتربين البريطانيين أو المقيمين في الإمارات الذين لديهم ممتلكات أو استثمارات أخرى يسيطر عليها الجنيه الإسترليني في المملكة المتحدة يشهدون تدهورًا في قيمة تلك الأصول مع استمرار انخفاض الجنيه.