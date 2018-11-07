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بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوروبية بسبب الإعلانات

بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوروبية بسبب الإعلانات
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